Лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана вручили премию имени Льва Толстого

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения Международной премии мира имени Льва Толстого, лауреатами которой стали лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев.

Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Затем для гостей Владимира Путина состоялся концерт классической музыки.

Ранее на заседании ЕАЭС российский президент сообщил, что доля расчётов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза составляет 93%. Путин отметил, что в организации налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платёжная инфраструктура с расчётами в основном в национальных валютах.

Ранее в Петербурге прошло заседание Совета ЕАЭС. На нём Владимир Путин заявил, что организация утвердилась как самодостаточный центр формирующегося многополярного мира.

Перед заседанием Путин в Петербурге встретился с президентами Беларуси и Киргизии. Завтра в городе на Неве пройдёт традиционная предновогодняя неформальная встреча лидеров СНГ.