Уиткофф сообщил, что делегации Вашингтона и Киева обсудили гарантии безопасности для Украины

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что украинская делегация провела за последние три дня пребывания во Флориде ряд продуктивных встреч с американскими и европейскими партнерами. Об этом 21 декабря он сообщил в социальной сети Х.

Американскую делегацию на переговорах представляли Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Киев представляли секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Спецпредставитель президента США отметил, что в переговорах также участвовали европейские советники по национальной безопасности. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины.

"Также была проведена отдельная конструктивная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития и процветания", — написал Уиткофф.

Он подчеркнул, что "мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойным фундаментом для стабильного будущего".