Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что Москва высоко ценит усилия и поддержку Вашингтона в разрешении украинского кризиса и восстановлении глобальной безопасности. Об этом 22 декабря он написал в социальной сети Х по итогам двухдневных переговоров с главой РФПИ и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.

"За прошедшие два дня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией для продвижения мирного плана президента Трампа по Украине", — написал Уиткофф.

Он отметил, что в переговорах с РФ от США также принимали участие зять американского лидера Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.

Спецпредставитель американского лидера добавил, что Россия по-прежнему привержена достижению мира на Украине.