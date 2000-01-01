На Ленинградской АЭС продолжается масштабная реконструкция

Сегодня в России отмечают День энергетика - профессиональный праздник всех, благодаря кому в наших домах есть свет и тепло ­ от инженеров и операторов электростанций до научных сотрудников и мастеров по эксплуатации теплотрасс. Российский энергетический комплекс постоянно растет и развивается. Один из примеров - Ленинградская АЭС. Сейчас на станции, которая дает свет каждой второй лампочке в Петербурге и области, идет большая реконструкция. По завершении которой ЛАЭС станет одной из самых мощных в стране.

В сумрачном в это время года Сосновом Бору энергетический щит страны куют в две смены. И каждая вторая лампочка в Петербурге и Ленинградской области сейчас работает от энергии ЛАЭС. Но канальные уран-графитовые энергоблоки пора менять на современные водо-водяные. Два уже в строю, сейчас возводят третий и четвертый.

"В этом году мы поднялись достаточно высоко. Здание реактора сейчас на отметке плюс 9 метров от нуля. В течение этого года ряд крупных событий контрольных были выполнены. Было забетонировано перекрытие кольцевого коридора системы под напряжение защитной оболочки. Установлен первый ярус гермооблицовки ВЗО", - рассказал Евгений Милушкин, заместитель директора по капитальному строительству — начальник Управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2.

Российский проект отвечает всем международным требованиям безопасности- подобные станции строят сейчас в Турции, Бангладеш, Египте Венгрии. В Ленинградской области все этапы заканчивают с опережением срока. Сейчас, как огромный конструктор, собирают защитную оболочку. Соединяют огромные сегменты из 6-миллиметровой углеродистой стали.

Далее вся эта огромная конструкция массой 160 тонн, а вместе с грузозахватным приспособлением масса будет составлять 250 тонн, будет застроплена тяжелым гусеничным краном грузоподъемностью 2000 тонн и смонтирована на здание реактора.

А вот как монтировали первый ярус. Многотонную конструкцию кран-тяжеловес поднимает, как игрушку. "Есть технология по сборке данной защитной оболочки непосредственно на здании реактора, но это занимает гораздо больше времени. И занимает огромное время башенных кранов, не позволяя работать бригадам на других конструкциях", - сообщил Павел Балудин, заместитель руководителя проекта, Дирекция программы по объектам ЛАЭС АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2".

Внутренняя оболочка создаст герметичную зону в реакторе, а внешняя - монолитная стена из железобетона - защитит даже от природных катаклизмов.

Тонны, бетоны и железные арматуры, но вот оно, сердце будущего энергоблока, реактор. Настолько технически сложное сооружение, что строительство уже сравнивают с возведением космодрома.

Главным событием года стал монтаж ловушки - так здесь называют устройство локализации расплава. Технологическое оборудование везли в Ленинградскую область на барже. Сначала по Волге, затем, через Белое, Онежское и Ладожское озера - на берег Финского залива. Ловушка - передовая разработка российских энергетиков. Безупречная защита человека и окружающей среды.

"Это пассивная система безопасности, необходимая для того, чтобы если, не дай Бог, внутренности расслабленного топлива прожжет днище корпуса реактора, чтобы оно аккуратно туда стекло и там, скажем так, осталось и сохранилось", - пояснил Дмитрий Руденко, ведущий инженер реакторного цеха Ленинградской АЭС-2.

Весь срок эксплуатации, а это десятки лет, ловушка будет в режиме "дежурство". За тем, чтобы атом был мирным следит, в том числе и Дмитрий Руденко. Потомственный энергетик - дед строил Курскую АЭС. Идя по его стопам, Дмитрий стал участником рекорда отечественной энергетики - за всю историю существования Ленинградская атомная электростанция выработала больше триллиона киловатт часов. После введения в строй новых блоков, она станет одной из самых мощных в России.