Юлия Проскурякова сошлась с Борисом Корчевниковым и выступила с заявлением: "Это новогоднее чудо!"

Юлия Проскурякова пришла на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Сопровождали артистку ее супруг, прославленный артист, автор-песенник, исполнитель, музыкант Игорь Николаев, и их дочь Вероника.

Кроме того, в съемках передачи принимали участие композитор, продюсер Игорь Крутой, популярная исполнительница Наталья Подольская и певец Игорь Саруханов. "Вы нашли время и возможность, чтобы прийти и рассказать обо мне. Спасибо каждому за добрые слова и пожелания!!!" - поблагодарила Проскурякова.

Певица не оставила без внимания и ведущего программы Бориса Корчевникова. "Спасибо за душевность и тепло", - написала артистка в своем официальном телеграм-канале.

Юлия призналась, что всегда мечтала познакомиться с Игорем Сарухановым. И вот ее мечта наконец исполнилась. "А еще мне удалось загадать желание, держа за руки трех легендарных Игорей, и это мое новогоднее чудо!" - выступила с заявлением Проскурякова.

К слову, недавно популярный ведущий Борис Корчевников оказался в центре скандала. Его программу обругала певица Слава, которая пожаловалась, что якобы интервью с ней так и не вышло в эфир. Она пригрозила судом команде, и вскоре программа с участием артистки увидела свет.