Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы

Легковой автомобиль Kia взорвался, когда водитель выезжал из московского двора.

Инцидент произошел на улице Ясеневая около 7 утра. В момент взрыва 56-летний водитель оказался заблокированным в салоне. Он получил травмы, с ним работают медики.

От взрыва повреждены не менее семи припаркованных авто, сообщает "МК: срочные новости".

На месте работают следователи, обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело, отметили в столичном главке СКР.

В ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.