Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы

Легковой автомобиль Kia взорвался, когда водитель выезжал из московского двора.
Инцидент произошел на улице Ясеневая около 7 утра. В момент взрыва 56-летний водитель оказался заблокированным в салоне. Он получил травмы, с ним работают медики.
От взрыва повреждены не менее семи припаркованных авто, сообщает "МК: срочные новости".
На месте работают следователи, обстоятельства инцидента выясняются. Возбуждено уголовное дело, отметили в столичном главке СКР.
В ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.