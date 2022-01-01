Боец ВСУ перешел на сторону России после разговора с братом на фронте

Один из украинских военнослужащих сдался в плен после разговора с братом - бойцом СВО.

Сначала семья жила на Украине, но затем переехала в Россию еще до 2022 года. Один из сыновей остался ухаживать за тяжелобольной бабушкой. После начала войны ТЦК отправила его на фронт. Украинец решил сдаться в плен.

"Два брата встретились "на поле боя", и один другому дал нравственный урок", - рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен добавила, что украинец понял. На какой стороне правда, и намерен остаться в России.

Ранее на Родину вернулась группа россиян в рамках гуманитарной акции. При этом несколько человек "из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств" не могли выехать из Херсонской области, вернулись на Украину.