Два судна повреждены из-за падения обломков дрона на Кубани

Очередную попытку теракта в российском регионе предпринял киевский режим. Беспилотники ВСУ в ночь на 22 декабря атаковали два причала в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края.

На снимках с места происшествия виден сильный пожар на одном из причалов. Возгорание в результате падения обломков сбитых беспилотников возникло и на двух судах, они получили повреждения, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Кроме того, обломки сбитых дронов упали на трубопровод в одном из терминалов, там также возник пожар. Пожарные ликвидируют возгорание. Моряки и сотрудники на берегу не пострадали, экипажи кораблей эвакуированы.