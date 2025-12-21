Актера Джеймса Рэнсона обнаружили мертвым в сарае

Знаменитый американский актер Джеймс Рэнсон умер в возрасте 46 лет. Артиста обнаружили мертвым в сарае рядом с его домом в Лос-Анджелесе. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на судмедэкспертов округа, причиной смерти стало самоубийство.

На счету Джеймса Рэнсона порядка восьми десятков работ. Однако в первую очередь он известен по ролям Зигги Соботки из сериала "Прослушка", Эдди Каспбрака из фильма ужасов "Оно-2" и капрала Джоша Рэя Персона из сериала "Поколение убийц".

Четыре года назад артист заявил, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Агрессором он назвал своего репетитора. Произошедшее, как признавался Рэнсон, толкнули его увлечься алкоголем и запрещенными веществами. К счастью, ему удалось побороть зависимость в 2006 году, а спустя четыре года он подал заявление в полицию округа Балтимор. Однако прокуратура не предъявила обвинений после полицейского расследования.

Детская травма омрачила всю дальнейшую жизнь Рэнсона, сказалась на его психическом здоровье. У артиста остались жена и двое детей — сын Джек и дочь Вайолет.