Стала известна стоимость похищенных из Лувра сокровищ

Следствие по делу об ограблении Лувра уточнило, какую добычу унесли преступники в результате своей четырехминутной операции в октябре. Как сообщает телеканал BFMTV, в числе похищенного – более 8 тысяч алмазов и других драгоценных камней, а также 200 жемчужин.

Телеканал приводит данные расследования, согласно которым грабители вынесли из музея 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Этими камнями были украшены тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Общая стоимость похищенного – 88 миллионов евро.

Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр. Свою добычу грабители вынесли за четыре минуты. По подозрению в участии в преступлении задержано несколько человек, пяти из них были предъявлены обвинения. Обнаружена поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо, остальные драгоценности так и не были найдены.