В зоне спецоперации российские войска стремительно развивают наступление в Харьковской области. Идут штурмы южнее освобождённого Волчанска. Поступают сообщения, что киевских неонацистов выбили из посёлка городского типа, который ВСУ превратили в крупный укрепрайон. Успехи и к западу от Красноармейска.

После взятия Красноармейска подразделения группировки "Центр" быстро продвигаются на запад, продолжая освобождение Донецкой народной республики. Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию формирований ВСУ на этом направлении. Противник понес значительные потери.

В окруженном Димитрове площадь, занятая врагом, сократилась до минимума. Немногие оставшиеся очаги сопротивления подавляют расчеты войск беспилотных систем. Наносят удары по разрозненным группам боевиков, которые отказались сдаться, лишая их возможности менять позиции, и пресекают попытки вырваться из котла.

В Запорожской области сейчас ожесточенные бои в районе Гуляй Поля. Главное направление нашего удара - с северо-востока. Артиллеристы группировки "Восток" обеспечили продвижение штурмовиков к окраинам города, уничтожив в одном из кварталов пункты управления БПЛА. Также сорвана попытка передислокации в Гуляй Поле подкреплений и последующая попытка контратаки ВСУ. Уничтожены американский бронетранспортёр M-113 и несколько автомобилей.

На Константиновском направлении подразделения Южной группировки войск постепенно подходят к городу с юга и севера, а на востоке уже вплотную приблизились к городу. Укрепления противника и все подъездные пути - под постоянным огневым контролем. Окружение Константиновки не за горами.

А это Краснолиманское направление в ДНР. Расчеты САУ "Гиацинт - С" громят позиции врага на подступах к городу. Только за сутки подразделения группировки "Запад" уничтожили до 210 военнослужащих ВСУ, танк, БМП и две боевые бронированные машины западного производства.