Появилось видео полета Су-57 с двигателем пятого поколения

Важное событие для отечественного авиастроения. Российский истребитель Су-57 впервые поднялся в небо с перспективным двигателем пятого поколения. Видео испытаний опубликовала госкорпорация "Ростех".

По словам разработчиков, новая силовая установка, известная под кодовым названием "изделие 177", обладает повышенной тягой и расходует меньше топлива во всех режимах. Это дополнительно усилит летные характеристики самолета и обеспечит задел для его дальнейшего совершенствования.

Машиной управлял заслуженный летчик - испытатель Роман Кондратьев. Вылет прошел штатно, все условия полетного задания были выполнены.