Собянин: 11 всесезонных спортплощадок нового формата обустроили в столице

В Москве в этом году создали 11 всесезонных спортивных площадок нового формата. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, главное их достоинство - универсальность.

Зимой там будут катки с искусственным льдом, где можно проводить тренировки и любительские матчи, заниматься кёрлингом и фигурным катанием. Арены оснащены светодинамической подсветкой, в качестве покрытия использованы современные материалы.

Летом спортплощадки переоборудуют для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол. Рядом расположена вся необходимая инфраструктура: зрительские трибуны, раздевалки, медпункт и кафе.