КПРФ отправила гуманитарный конвой в прифронтовые регионы

Десятки тысяч подарков для детей в прифронтовые регионы этим утром направила КПРФ. Новогодний гуманитарный конвой посетит Белгородскую, Курскую, Брянскую области, а также Донбасс.

Юным россиянам и их семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, доставят игрушки и продукты. В том числе праздничные наборы с конфетами и мандаринами.

Как подчёркивают в КПРФ, встреча Нового года и Рождества для каждого человека, особенно для ребёнка, остаётся желанным, радостным семейным событием. И сейчас как никогда важно поддержать наших граждан.

"Это работа повседневная, работа кропотливая, очень душевная и крайне необходимая. Обратите внимание с каким благоговением принимают эти гостинцы и подарки наши друзья, которые там находятся, с какой радостью приезжают сюда командиры и комиссары, с каким воодушевлением реализуют это наши депутаты", - отметил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД РФ.