В ДКБ им. Башляевой высадился "десант Дедов Морозов"

Подарить улыбки и веру в чудо. В Москве стартовала одна из самых трогательных праздничных акций - десант Дедов Морозов. Ее устраивают для маленьких пациентов городских больниц.

В новогодних волшебников перевоплощаются спасатели, кинологи, волонтеры и психологи. Они спускаются с крыш с помощью альпинистского снаряжения. Снегурочки поднимаются к окнам на автовышках.

Сегодня десант встретили в ДКБ имени Башляевой и НИИ неотложной хирургии и травматологии. Деды Морозы посетят и другие ведущие стационары столицы. Детей ждут подарки, а также развлекательная программа - мастер-классы, спектакли, выступления фокусников и аниматоров.