Пингвины Гумбольдта в Приморском океанариуме приносят потомство круглый год

Этому птенцу уже бы самому есть рыбу, а он все стоит над душой у терпеливого отца и просит, чтоб его покормили. Родители птенца — пингвины Зонт и Скобка. Она прибыла в Приморский океанариум из Чехии, он местный, Приморский. Несколько лет Скобка сама выбирала себе мужа. Остановилась на пасии, который младше её на пять лет. И не прогадала. Молодой Зонт оказался очень заботливым отцом.

"Вот если бы был кто-то другой вместо Зонта, он бы раньше уже прогнал своего сына или дочь, и они бы уже начали пытаться пораньше, а Зонт из-за того, что весь бережет свое чадо, у нас птенец уже ростом с отца, а она все кормит его, потому что родненький его", - рассказала Ксения Любимкина, ведущий специалист отдела орнитологии Приморского океанариума.

Пингвинам Гумбольдта в Приморском океанариуме настолько комфортно, что потомство приносят круглый год. Птенец Зонта и Скобки — первое пополнение стаи в осеннем сезоне. Ученые Приморского океанариума - единственные в России, кто умеет определять пол этих животных. Генетический анализ мазка с щеки птенца занимает более шести часов. Две полоски на графике — означает самка, одна — самец.

"Подсчитывали распределение половое, это на самом деле очень важно. У нас примерно 50 на 50. Может быть, на одного больше самцов, и чуть меньше самок, и это очень хорошо", - отметила Мирослава Фоменко, ведущий специалист Центра коллективного пользования "Приморский океанариум".

Это означает, что все пингвины в стае смогут найти себе пару. Сейчас практически в каждом втором гнезде родители либо уже воспитывают птенца, либо высиживают яйца.

Пингвины Гумбольдта в Приморском океанариуме - не просто красивая экспозиция. Для биологов это объекты больших научных исследований. Например, после многолетних наблюдений ученые выяснили, что зрелые пары чаще приносят потомство, чем молодые. А еще и самка, и самец могут, так сказать, поглядывать на сторону, на особей в соседнем гнезде, даже если уже не первый год находятся в крепких отношениях.

В природе пингвины Гумбольдта считаются уязвимым видом, и занесены в Красную книгу. Поэтому океанариумы пытаются сохранить и приумножить популяцию.

Пингвинами Гумбольдта из Приморья уже заинтересовались другие океанариумы страны. Так, например, три птенца "улетели" в Казань, 10 - в Москву, а еще в Нижний Новгород и Воронеж. Всего за этот год 29 пингвинов сменили прописку.