Следовавшая в Москву электричка загорелась на станции Электрогорск

Московская железная дорога (МЖД) устанавливает причины возгорания состава на станции "Электрогорск" Горьковского направления.

Инцидент произошел около 7:50. Произошло короткое замыкание, после которого контактный провод упал на крышу поезда. Начался пожар.

Пассажиров в вагоне не было, никто не пострадал. Пожар потушила локомотивная бригада.

В настоящий момент из-за пожара не ходят поезда на участке Электрогорск – Павловский Посад. Специалисты работают над устранением неполадок. На движение электричек главного хода Горьковского направления ситуация не влияет, сообщили агентству "Москва" в пресс-службе МЖД.