Год Огненной лошади: что категорически нельзя ставить на новогодний стол в 2026 году

Встречаем год Огненной Красной лошади. Скатерть, салфетки и даже посуда — все должно искриться и переливаться, словно языки пламени. В центре стола — фигурка лошади. Это создаст атмосферу праздника и привлечет благосклонность хозяйки года. На столе должны быть обязательно 7 важных вещей.

Первое. Жаркое как символ огненной стихии. Курицу мы заменяем индейкой, уткой, гусем или говядиной.

Второе – это гарнир. Свежие овощи красного цвета. Можно подавать запеченными в салатах или в виде домашних заготовок. Много свежей зелени и живых цветов.

Третье. Максимально много овощей и обязательно салат с капустой, яблоком и морковью. И сельдереем. Майонез вообще исключить. Любые мясные салаты и молочка нежелательно.

Четвертое. Красная икра или любые другие виды икры символизируют зарождение жизни и энергии. Поэтому можно. А вот морепродукты, рыбы, креветки на стол не ставим вообще. Водная стихия противоречит огненной природе лошади.

Пятое. Напитки. Это морсы, компоты, соки и легкие вины и шампанское. Желательно все розовое или красного цвета.

Шестое. Ассорти из фруктов и ягод. Главное, чтобы они были красные и оранжевые. Или желтые.

Седьмое. На столе обязательно должно быть овсяное печенье и печенье в виде лошадок. Нарезанное яблоко и морковь. Обязательно попробуйте хотя бы маленький кусочек печенья. И пусть все ваши желания обязательно сбудутся.

Астролог Алена Никольская специально для "ТВ Центра"