Екатерина Шаврина прервала молчание о смерти сына в тюрьме: "Он без меня не мог"

Единственный сын певицы Екатерины Шавриной Григорий скончался 11 мая в колонии строгого режима. Он отбывал наказание за хранение запрещенных препаратов. 19 мая Григория похоронили, траурная церемония проходила в день его рождения. Отпевание состоялось в храме на Даниловском кладбище. Екатерина Шаврина на похороны не пришла. Певица ночью простилась с сыном без свидетелей.

Лишь сейчас прославленная артистка сумела дать комментарий о смерти любимого наследника. По словам певицы, она думала, что не выживет, настолько ей было тяжело. Возвращаться к жизни оказалось тоже непросто.

"Ему надо было сердечный клапан переставлять. Все время я его посылала, посылала, у него все время были какие-то дела, дела, дела. Он так вот и не переставил. И, пожалуйста, смерть из-за клапана", - констатировала Шаврина в программе "Новые русские сенсации".

Отметим, что у артистки, кроме сына Григория, есть еще дочери Жанна и Элла. По словам Шавриной, с сыном они были неразлучны. "Я вот только когда в поездки уезжала, он оставался один. Но он мне воспитал двух девочек-двойняшек. Все на нем было. Он им и варил, и кормил, и все-все-все делал. Мы очень скучали друг по другу. Когда я приезжала из поездок, он прямо бежал ко мне. Знал, что я сейчас приду, у лифта дожидался. Но он без меня не мог", - заключила певица.

У Григория осталась дочь Кристина.