Выигрышная позиция России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине приводит в отчаяние европейские страны. Москва знает, что она сильная сторона и не беспокоится о затягивании противостояния, пишет турецкое издание dikGazete.

Издание подчеркивает, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует, отмечают авторы. По мнению экспертов, затягивание конфликта ослабляет не только Украину, но и Европу. И если конфликт продолжится, Западу грозит разгромное поражение.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами провел переговоры с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым, а также с представителями Германии, Франции и Великобритании. А в Вашингтон прибыл спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он встретился с переговорщиками Вашингтона.