Администрация Трампа отозвала почти 30 послов из разных стран

Президент США Дональд Трамп принял решение отозвать 29 американских дипломатов из зарубежных посольств. Они были назначены во времена его предшественника Джо Байдена.

По словам источников Associated Press, их заменят сотрудниками, которые поддерживают приоритет Трампа – "Америка прежде всего".

13 послов отзовут из Африки, шесть - из Азиатско-Тихоокеанского региона, четыре – из Европы. А также из Алжира, Египта, Непала, Шри-Ланки, Гватемалы и Суринама. Все получили письма, что срок их службы на занимаемых постах истечет в январе.

Ранее Трамп сообщил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Остров является важным элементом в национальной безопасности США, считает американский президент