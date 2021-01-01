Григорий Лепс воссоединился с бывшей женой, а невесту-внучку отправил подальше

Накануне, 21 декабря, в Москве состоялся большой концерт "Рождество с Григорием Лепсом". В программе принимали участие представители отечественного шоу-бизнеса. А в зале, прямо возле сцены, разместились бывшая супруга прославленного артиста Анна Шаплыкова с их детьми.

Интересно, что на мероприятии присутствовала и невеста Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, которую из-за внушительной разницы в возрасте с 63-летним певцом прозвали в Сети "невестой-внучкой". Примечательно, что юная избранница со своей матерью оказались куда дальше от прославленного исполнителя, отмечает Starhit.

Напомним, Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись в декабре 2021 года. Они прожили в браке 20 лет. Поговаривали, что на развод подала Анна, устав от интрижек мужа. Артист же умолял жену простить его, он всеми силами пытался сохранить брак.

В итоге Лепс и Шаплыкова остались в дружеских отношениях. Более того, певец подарил бывшей жене особняк на Рублевке за 300 миллионов рублей.

А в 2024 году Григорий Лепс представил публике свою новую возлюбленную. Артист появился на красной дорожке в сопровождении юной красавицы Авроры Кибы. Пара объявила, что готовится к свадьбе. Называли и дату торжества. "Поженимся летом", — говорил Григорий. Однако сколько ни ждали поклонники Лепса, грандиозного события так и не случилось.