Погибшим при взрыве автомобиля на юге Москвы оказался генерал

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате взрыва авто в Москве.

Взрывное устройство сработало под днищем автомобиля, сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, совершенном общеопасным способом, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ. Следователи прорабатывают версию о причастности ко взрыву украинских спецслужб. Ход расследования контролирует Центральный аппарат СКР.

В настоящий момент следователи работают на месте происшествия, допрашиваются свидетели, изучаются видео с камер наблюдения.

О взрыве автомобиля во дворе на улице Ясеневая стало известно утром 22 декабря. В момент ЧП 56-летний водитель оказался заблокированным в салоне. Взрывной волной повредило не менее семи припаркованных авто.