Удар ВС России повредил объект энергетики в Одесской области

ВС России нанесли удар по энергообъекту в Одесской области. Как сообщили в областной военной администрации, объект энергетики поврежден, возник пожар.

Наблюдатели зафиксировали одиннадцать серий взрывов в Одессе и Одесской области. Как сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, в областном центре взрывы гремели с 18 часов вечера 21 декабря до раннего утра 22 декабря.

Три серии взрывов насчитали подпольщики в Днепропетровской области. По их данным, целями ударов ВС России стали объекты ВСУ в Васильковке, Павловграде и Кривом Роге.