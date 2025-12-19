Скандал разразился в Париже из-за краж в Елисейском дворце. По данным следствия, сотрудник резиденции президента Франции Эммануэля Макрона на протяжении двух лет выносил из дворца фарфоровую посуду.

Как пишет французская Le Figaro, около ста изделий из севрского фарфора на сумму в десятки тысяч евро похитил метрдотель Томас М., отвечающий за сервировку столов и учет посуды. В списке украденного - чашки, тарелки и другие предметы, относящиеся к культурному наследию Франции.

Выяснилось, что Томас подделывал инвентаризационные документы, чтобы скрыть пропажи. Украденное он передавал коллекционеру фарфора Жислену М., который работал смотрителем одного из залов в Лувре. Суд решил, что фигуранты обязаны вернуть украденное имущество. Метрдотеля отстранили от должности в Елисейском дворце, а коллекционеру запретили работать в Лувре.