Никаких скучных посиделок! Как встретить год Огненной Лошади

Год Огненной Красной лошади встречать его нужно активно, но с умом. Никаких скучных посиделок перед телевизором. Лошадь любит движение и простор. Идеальный вариант: дача, загородный дом с камином или уютный глэмпинг на природе. Где бы вы ни встречали, обязательно после поздравлений под бой курантов выходите на улицу, прогуляйтесь. И если будет снег, поиграйте в снежки, покатайтесь на санях или на снегоходе.

В чем категорически нельзя встречать Новый 2026 год: под запретом эти цвета >>

Лошадь – большая проказница, и для нее веселье и движение – это жизнь. А если нет возможности уехать за город, то организуйте вечеринку с танцами и играми прямо дома.

В 2026 году удача будет сопутствовать тем, кто встретит праздник в кругу единомышленников. А если так случилось, что рядом нет подходящей компании, не страшно. Одевайтесь и выходите на улицу. Возможно, именно в новогоднюю ночь вы и встретите свою судьбу. Чтобы привлечь благосклонность лошади, украсьте дом натуральными материалами: деревом, камнями и живыми растениями. А главный символ подкову или саму фигурку лошади поставьте на стол или создайте с ней тематическую композицию.

Год Огненной лошади: что категорически нельзя ставить на новогодний стол

И пусть легкость, движение, позитив всегда будут с вами в следующем году.

Астролог Алена Никольская специально для "ТВ Центра"