Силовики задержали студента подмосковного колледжа за теракт на железной дороге

Студент подмосковного колледжа задержан за поджог на железной дороге. 17-летний молодой человек действовал по заданию украинской спецслужбы.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, студент получил предложение от украинской спецслужбы через мессенджер. Ему поручили за денежное вознаграждение устроить поджог. Вечером 17 декабря злоумышленник на перегоне между станциями Жилево и Ступино поджег релейный шкаф.

Свои действия студент снял на видео для отчета куратору, но ему так и не заплатили. Сотрудники правоохранительных органов поджигателя нашли и задержали. Студент заключен под стражу.