Украинская элита вывозит семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. Чиновники и бизнесмены обращаются в посольства Украины в государствах Европы за содействием в получении там вида на жительство, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Работающие за рубежом украинские дипломаты осознают реальную ситуацию в стране. После завершения командировки не намерены возвращаться в Киев более 90% сотрудников украинских дипведомств. Как отмечается в сообщении Службы, дипсотрудники в силу своей профессиональной деятельности прекрасно осведомлены о том, что вариантов завершения кризиса вокруг Украины на условиях Владимира Зеленского не существует.

Дипломатам прекрасно видно, что среди западных спонсоров Киева настроения далеко не однозначные. Это особенно ярко проявляется на фоне намерения сократить поддержку вороватого киевского режима, которое демонстрирует президент США Дональд Трамп.