Собянин вручил заслуженным москвичам государственные и городские награды

Сегодня в мэрии чествовали заслуженных москвичей. Государственные и городские награды вручил мэр столицы Сергей Собянин. В списке почти 20 человек. Они занимаются разной деятельностью. От образования до медицины. От театра до журналистики. Но всех их объединяет одно – любовь к Москве.

Москва подводит итоги года не сухими отчётами, а заслуженными наградами в благодарность тем, кто делает столицу лучшим городом Земли – врачам, педагогам, социальным работникам. Мэр вручает заслуженным работникам орден Пирогова, медаль "За заслуги перед Отечеством", знаки "За благодеяние" и "За безупречную службу Москве".

"Москва продолжает активно развиваться. Мы строим дороги, метро. Этом году построены десятки школ, больниц, поликлиник, детских садов. Мы продолжаем развивать промышленность Москвы, инвестировать в будущее города. И все это создает уверенность в завтрашнем дне, что Москва по-прежнему будет драйвером развития нашей страны, основой его могущества. И все это благодаря вам, замечательные мои друзья. Спасибо вам, спасибо в вашем лице всем москвичам, которые создают это великолепие, которое называется наша любимая Москва", – сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

Врачи — в авангарде списка. Медали Луки Крымского получили фельдшеры и сотрудники скорой помощи. Те, кто спасает жизни в чрезвычайных происшествиях, зачастую рискуя своей.

"При работе на скорой ты контактируешь как правило с одним - двумя людьми, что бывает редко. А тут может быть какая-то чрезвычайная ситуация с массовыми пострадавшими. То есть больше ответственность для принятия решения, для оказания помощи", - отметил Александр Новокщенов, фельдшер Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф.

Орден "Родительская слава" у супругов Родиных — за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Матвей Масальцев, советник председателя Совета Ассоциации волонтерских центров - получил знак "За благодеяние" — он помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. А Ольга Васильченко удостоена звания "Почётного работника физической культуры и спорта города Москвы". Именно она воспитывает будущих чемпионов.

"В 75 году я стала тренером по синхронному плаванию. И в этом году как раз 50 лет, как я занимаюсь любимым своим делом – тренерством. И сейчас я уже директор школы по синхронному плаванию. Поэтому для меня это очень значимо и любимо", - говорит Ольга Васильченко.

Елена Чепурных из информационного агентства "Россия сегодня" получила знак "За заслуги перед Москвой" за многолетнюю плодотворную деятельность. Именно она освещала ключевые проекты столицы.

Знаки "За безупречную службу" вручили Евгению Богатыреву - главному редактору журнала "Физкультура и спорт", Виктору Зуихину, сотруднику метрополитена, и Ивану Шабалтасу, актеру театра на Малой Бронной. В преддверии Нового года Москва поздравляет лучших из лучших. Впереди у них - новые задачи и новые свершения.