Елена Товстик выдала откровение: "У Диброва нет трагедии, он лично передал Полину Роману"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре они официально оформили развод. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Но внезапно мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. Роман оставил жену Елену, родившую ему шестерых детей.

На днях, выждав три месяца после развода Дибровой, Товстик осмелился показаться на публике с новой избранницей. Роман сопровождал Полину на новогодней вечеринке ее женского клуба. Это был первый совместный выход пары.

Меж тем Елена продолжает раздавать интервью. На сей раз она поговорила с Ксенией Собчак. Товстик высказала предположение, почему муж обратил внимание на модель. "Может, они ходили в свингер-клубы, потому что я не все его фантазии воплощала в жизнь. От многих я отказывалась. Я же не буду их называть сейчас. Полина соглашалась. Когда уже есть дети, не можешь переступать через свои чувства. Я могла сказать Роману „нет“. А вот есть люди, которые готовы на все ради миллиардера. Наверно, поэтому ее Дмитрий Дибров и выбрал", - высказалась Елена.

При этом Товстик напомнила, что с будущим мужем была с 17 лет. Поначалу в отношениях не было конфликтов, влюбленные жили душа в душу. По словам Елены, она прошла путь из нищеты к достатку и "сделала своего мужа сама".

"А Полина была с Дмитрием Дибровым после нескольких жен. Она видела красивую жизнь. У Диброва нет трагедии, считаю, что он лично передал Полину Роману", - заключила Товстик.