Москвичей предупредили об усилении трафика на дорогах перед Новым годом

Сегодня в ЦОДД сообщили, что на московских дорогах начинается самое загруженное время. Москвичи-автомобилисты покупают подарки к Новому году, спешат на встречи или просто для того, чтобы прогуляться по красивому центру. Трафик в последние дни декабря будет традиционно сложным, и только с 30 декабря станет легче.

В целом в уходящем году количество машин на улицах сократилось на 10 тысяч, а за последние 6 лет это число приблизилось почти к 300 тысячам. Сокращается и количество дней, когда трафик оценивался в 9 баллов.

Ключевую роль в этой статистике играет развитие городского транспорта. Водители всё чаще выбирают метро, МЦК и МЦД. Кроме того, движению помогает и система "Зелёная волна". На этой неделе её будут активно использовать по вечерам.