Речные трамвайчики набирают популярность у россиян

Тысячи километров, миллионы пассажиров! Электросуда, входящие в группу АФК "Система", стали весьма популярны у горожан. Речные трамвайчики - современные и безопасные - ежедневно курсируют по Москве-реке, соединяя самые разные точки столицы. Линейка судов расширяется, а возможности их почти безграничны.

Бесшумно и плавно. Кажется, не идет, а летит, едва касаясь водной глади. Первое электросудно серии "Москва 2.0" на речных маршрутах столицы. Это модернизированная версия советского дизельного теплохода. В отличие от своего предшественника, заботится о городской экологии - не загрязняет воду и воздух. А потому за электросудами - будущее. И те, что ходят по Москве-реке не первый год, уже доказали свою эффективность.

"Все вместе в совокупности наши электрические суда, включая это судно, перевезли больше трех миллионов пассажиров, прошли уже больше миллиона километров. Соответственно, сэкономили больше пяти с половиной тысяч тонн углекислого газа, который не выпустили в атмосферу", - рассказал Андрей Бубнов, генеральный директор судостроительной компании "Эмпериум".

Использование электроэнергии не только позволяет снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду, но и сократить расходы на эксплуатацию в 20 раз. Именно это и делает новый вид транспорта таким востребованным. Судостроительная компания "Эмпериум", входящая в группу АФК "Система", производит, например, речные трамвайчики для Москвы. Они пользуются огромной популярностью у жителей и гостей столицы. Впрочем, география продаж намного шире.

"Мы очень хотим выйти на Дальний Восток, это бассейн реки Амур, Хабаровск. Мы очень хотим осваивать Волгу. Мы строим широкую линейку судов. Мы сдаем в 27-м году первое круизное судно "Байкал", - рассказал Андрей Бубнов.

А еще компания занимается строительством причальных комплексов. И, конечно, разрабатывает новые проекты. В планах спустить на воду современное скоростное судно "Заря 2.0". Оно заменит популярный в СССР теплоход "Заря".