Более 40 человек находятся в больнице после отравления в пансионате в Видном

Пансионат "Долгожитель" в Видном приостановил свою работу на 90 суток. Такое решение в минувшие выходные вынес Видновский городской суд после массового отравления постояльцев. В результате ЧП три человека погибли, почти 60 пострадали.

Сегодня, по всей видимости, здание пустует. Двери не открывают, в окнах никого не видно. Вокруг также людей нет. Об отравлении стало известно в пятницу вечером. Там находились 73 постояльца.

По последним данным, более 40 человек сейчас в больнице в состоянии разной степени тяжести. Что стало причиной отравления, сейчас выясняется. Территорию пансионата осмотрели следователи и криминалисты.