Новогодние подарки от мэра Москвы доставят волонтеры на новые территории. Столичные добровольцы в канун Нового года уже четвертый год собирают сладкие наборы. Все для того, чтобы создать атмосферу праздника для детей, которые находятся в социальных учреждениях и реабилитационных центрах. А также для семей участников специальной военной операции.

Кроме того, на новые территории отправились студенты творческих вузов, чтобы провести новогодние представления. Однако, чтобы подарить детям праздничное настроение, не обязательно становится волонтером. Помочь может каждый.

"Весь зимний сезон на площадках фестиваля Зима в Москве, продолжают свою работу павильоны "Фабрика подарков", "Москва помогает", их открыто более 30, они работают каждый день в удобное время и там мы проводим прием различных гуманитарных грузов, как для участников СВО, так и для детей, которые проживают на исторических территориях, так и для братьев наших меньших", - рассказал Александр Левит, директор ресурсного центра "Мосволонтер".