Дед Мороз - да не один, а целый десант. В современных реалиях спускаться приходится не по дымоходу, а прямо по фасаду. Ведь главное - заглянуть в каждое окно и подарить праздничное настроение детям, которые попали в больницу перед самым новым годом.

Увидеть такие чудеса за окном палаты они точно не ожидали. Вся больница Святого Владимира наполнилась духом Нового года и Рождества. И, между прочим, такие волшебные процедуры имеют не менее волшебный эффект: помогают исполнить самое заветное желание маленьких пациентов - выздороветь до праздника.

"Мы заметили, что ребенок, который играет, этому ребенку требуется меньше анальгетиков, и поэтому мы даже применяем эту методику в реанимации", - рассказал Сергей Заварохин, главный врач Детской городской клинической больницы святого Владимира.

"Добрая ёлка мэра Москвы" проходит в московских стационарах уже 10 лет. Для спасателей эта традиция - одна из самых значимых и приятных, ведь главная награда - счастливые глаза и улыбки.

"Им нужен праздник, все-таки с праздничным настроением, я думаю, здоровье будет лучше, быстрее будут ребята выздоравливать и девчонки!" – говорит Павел Николаев, спасатель.

"Спасатели с нетерпением ждут такого участия, это связано с их профессиональной деятельностью, и это та энергия, желание, мотивация, которая делает спасателя спасателем", - отметил Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

В этом году отряд из 100 спасателей - Дедов Морозов со снегурочками-психологами посетят 15 столичных больниц и поздравят восемь тысяч детей.

"Некоторые дети вынуждены проводить Новый год на больничной койке, но это не повод, чтобы праздник не состоялся. Традиционно для маленьких пациентов московских больниц мы организуем "Добрую елку мэра". Я очень надеюсь, что все это позволит зарядиться ребятам хорошим настроением, а это, в свою очередь, позволит им быстрее выздороветь и вернуться домой", - рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

А для этого после встречи с "десантом Дедов Морозов" маленьких пациентов ждут мастер-классы, увлекательные игры со сказочными героями, концерты и спектакли. И, конечно, никто не останется без подарка.