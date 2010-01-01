Навка показала идиллию с Песковым: "У Феи-крестной есть свой Принц"

Татьяна Навка презентовала свое новое ледовое шоу "Золушка". Прославленная фигуристка исполнила роль Феи-крестной. Также в постановке задействованы такие известные спортсмены как Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и другие.

В своем официальном телеграм-канале Татьяна Навка опубликовала видео со своим супругом Дмитрием Песковым, который посетил премьеру, таким образом поддержав любимую жену. "Самый главный и строгий зритель. Или когда у феи-крестной есть свой принц", - подписала публикацию Навка.

На видео Татьяна и Дмитрий позируют вместе на льду. Навка облачена в эффектный золотой костюм с короной на голове, которая больше похожа на кокошник. Фигуристка и ее супруг улыбаются представителям СМИ и фотографам. Навка так и сияет от счастья рядом с Песковым, отметили в Сети многочисленные комментаторы.

Отметим, что любимый муж старается поддерживать спортсменку как может. Так, весной пресс-секретарь президента России вышел на лед во время юбилейного шоу своей супруги, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Прямо в костюме он надел коньки, выехал на лед с огромным букетом бордовых роз и станцевал с фигуристкой под песню Анны Герман "А он мне нравится".

Напомним, с Дмитрием Песковым Татьяна Навка в близких отношениях с 2010 года. В 2015 году они поженились, сыграв свадьбу в Сочи. У пары есть дочь Надежда.