Дмитриев назвал место следующего тура переговоров с США

Кирилл Дмитриев завершил переговоры с американскими представителями в Майами. Спецпредставитель президента России и глава РФПИ намекнул, что следующий тур российско-американских консультаций пройдет в Москве.

Спецпредставитель президента в соцсетях ответил на вопрос, смогли ли разжигатели войны помешать переговорам. Комментарий Дмитриева был короток: не смогли.

Представитель России уже вылетел из Майами. О результатах переговоров Кирилл Дмитриев доложит российскому лидеру Владимиру Путину, когда прилетит в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что ему еще надо добраться, путь неблизкий, передает ТАСС.