Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вильча в Харьковской области.

Поселок городского типа освободили бойцы группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, ВС России поражение ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Алексеевка, Терновая, Избицкая и Рубежное.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в Донецкой Народной Республике (ДНР).