Известный ролями негодяев актер Дмитрий Поднозов борется с раком

64-летний Дмитрий Поднозов борется с раком легких. Сообщается, что метастазы уже проникли в мозг. Ситуация настолько серьезна, что был объявлен сбор финансовой помощи артисту, который прославился в основном ролями отрицательных персонажей.

"События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться. Но уже сейчас необходимо оплачивать консультации, анализы, все перемещения, многочисленные сопутствующие процедуры, в перспективе — сложную и дорогую реабилитацию. Мы не сдаемся и стараемся делать все, что возможно — и настолько быстро, насколько возможно", - сообщил известный актер Сергей Жигунов со ссылкой на обращение коллег из Санкт-Петербургского драматического театра "Особняк" в своем официальном телеграм-канале.

Как минимум ближайшие полгода Дмитрий Поднозов не сможет работать, поэтому вопрос о средствах, которые позволят ему просто лечиться и восстанавливаться, стоит особенно остро.