Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Луна в Водолее делает день более подвижным, и вам это нравится: хочется общения и быстрых решений. Договоритесь о главном сразу, а мелочи оставьте на потом, чтобы не расплескать энергию.

Тельцы

Рабочие вопросы могут потребовать больше внимания, чем обычно, особенно там, где нужны сроки и ответственность. Действуйте в привычном ритме и не поддавайтесь чужой спешке - так вы не наделаете лишнего.

Близнецы

Информации и разговоров будет много, и часть из этого окажется просто шумом. Старайтесь отделять полезное от лишнего и фиксировать договоренности, чтобы потом не вспоминать, "как мы решили".

Раки

День склоняет к серьезным разговорам, но лучше держать тон спокойным и конкретным. Если нужно обсудить обязанности или планы, делайте это без обид и намеков - так вас точно поймут.

Львы

Партнерские темы выходят на первый план: кто за что отвечает, кто что обещал, кто что делает по факту. Спокойный разговор без давления поможет выстроить правила так, чтобы всем было удобно.

Девы

День продуктивный, если заранее расставить приоритеты и не хвататься за десять задач сразу. Составьте короткий список, закройте важное и не тратьте силы на идеальность там, где она не нужна.

Весы

Хочется легкости и движения, но день все равно просит здравого смысла и ясных решений. Хорошо назначать встречи, договариваться и двигать дела вперед, если не спорить из принципа.

Скорпионы

Домашние или семейные вопросы могут напомнить о себе именно тогда, когда вы уже заняты другим. Лучше решить один конкретный пункт сразу, чем откладывать и потом разгребать все в пятницу вечером.

Стрельцы

Информационный поток может быть слишком насыщенным: новости, звонки, чаты, вопросы, просьбы. Не давайте лишних обещаний и отвечайте коротко - так вы сохраните время и нервы.

Козероги

Рабочий настрой усиливается, и вы можете быстро продвинуться в важном, если не отвлекаться. Держите фокус на результате, но не забывайте про отдых: усталость сейчас подкрадывается незаметно.

Водолеи

Луна в вашем знаке усиливает самостоятельность и желание делать по-своему, без лишних согласований. Отлично, но старайтесь не спорить ради спора - лучше предложите вариант, который всем понятен.

Рыбы

Хочется тишины и спокойствия, особенно после насыщенного общения и чужих новостей. Снизьте нагрузку и оставьте вечер без лишних разговоров, тогда восстановитесь быстрее.