Оставшуюся под контролем ВСУ часть Донецкой народной республики Киев рано или поздно потеряет. Представители украинской власти признают это в частном порядке, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Владимир Зеленский ранее допустил отвод украинских войск с территории ДНР. По словам украинского лидера, он пойдет на этот шаг при условии , что Россия сделает то же самое. Интервью с Вэнсом публикует UnHerd.

По расчетам американского политика, полная потеря Киевом контроля над ДНР может произойти через 12 месяцев, а может и позже. Вэнс отметил, что украинское руководство рассматривает этот вопрос как серьезную проблему безопасности.