Зимняя одежда для собак: как правильно выбрать и чего стоит избегать

Комбинезон, свитер или пижама? Кому нельзя носить наряд с флисовой подкладкой? Как выбрать тёплую и качественную одежду для питомца — в материале "ТВ Центра".

Колтуны, натирания, контактный дерматит — всё это последствия неправильно подобранной для питомца одежды. Все породы без подшёрстка нуждаются в одежде. Им холодно уже в минус 5. А вот пушистые собаки вроде шпица в плотной одежде, наоборот, перегреются. Проверить комфорт питомца легко: просуньте руку под комбинезон во время прогулки и оцените температуру внутри.

Как подобрать одежду

Чтобы правильно подобрать размер одежды питомца, важно поставить питомца ровно. Питомец стоит спиной. Дальше замеряем от начала шейки до начала хвоста. Это расстояние является длиной спины. Измерьте обхват шейки под передними лапами и обхват груди. Если вы подберете для своего мультипу или той терьера комбинезон с флисом, то будут колтуны. Так делать не нужно.

В приоритете гладкая подкладка. Она подходит для всех пород. Если собака боится продевать лапы, не беда. Производители одежды давно придумали попоны. Для веслоухих и пожилых собак рекомендуются снуды. Они могут защитить и от попадания грязи в уши. А от лишнего похода к грумеру спасет обычный дождевик. В нем не жарко даже собаке с плотным подшерстком. А в ванну принимать не нужно будет после каждого выхода на улицу во время дождя.

Выбор материала

Выбирайте комбинезоны не из плащевой ткани, а именно из мембраны, потому что мембрана при стирке не теряет свои свойства, комбинезоны вы будете носить от 3 до 5, а может быть даже и 7 лет, если он вам просто не надоест.

Прямо в магазине можно комбинезон проверить, вылив на него небольшое количество воды. Если она впитается, брать не стоит. Эксперты советуют выбирать одежду без лишних элементов, ведь они могут не просто мешать при прогулке, навредить питомцу.

В составе должен быть либо качественный полиэстер, либо же все-таки высокохлопковые ткани во избежание контактного дерматита.

Лапы должны быть защищены

Не забывать эксперты советуют и об обуви для любимца. Желательно давать предпочтение плотной подошве. Особенно это важно для мелких пород. У них более чувствительные лапы.

Домашняя одежда

Но вот всякая одежда для дома – это баловство, уверены ветеринары. Если температура не минусовая, красивый вязаный свитер или пижамка собаке ни к чему, разве что для веселой фотосессии. Такие снимки станут радостным воспоминанием.