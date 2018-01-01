Брошенная Петросяном Елена Степаненко предстала на публике с мужчиной: так и сияет от счастья

Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке больше 30 лет, а потом грянул громкий развод. Супруги делили нажитые за годы брака квартиры, дома, машины, антиквариат. В ноябре 2018-го их отношения были официально закончены. Говорят, причиной стала новая любовь юмориста, который долго в холостяках не просидел, и меньше через год повел под венец свою помощницу Татьяну Брухунову. Степаненко же улетела в США и о ее жизни мало что известно.

Недавно появилась информация, что в Россию вернулась Елена Степаненко. Бывшая супруга Евгения Петросяна, как говорят, гостила у старшей дочери юмориста Викторины от первой жены Беллы Кригер. Именно Елену Викторина поддерживала, когда вскрылась связь артиста с Татьяной Брухуновой. Более того, по слухам, имущество, полученное при разводе, Степаненко завещала именно ей.

А теперь стало известно, что артистка приняла участие в съемках новой программы "Парад юмора". Шоу состоит из номеров артистов-юмористов "старой школы" и музыкальных номеров. Степаненко не только выступила со своей сценкой, но и в качестве ведущей проекта в паре с Кареном Аванесяном. Они вместе предстали на сцене. Степаненко выбрала для выхода яркий розовый костюм с удлиненной юбкой по фигуре.

Артистка так и сияла рядом с Аванесяном. В комментариях в Сети многочисленные зрители осыпали ее комплиментами и отметили, что Елена Степаненко выглядит ухоженной и моложаво, а стройности ее фигуры можно только позавидовать.

