Метеозависимых москвичей предупредили об опасной погоде

Холода настигнут Москву в начале недели. Метеозависимым жителям столицы советуют приготовиться: ожидаются резкие перепады не только температуры, но и давления, сообщила главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Морозными будут в Москве ночи на вторник и среду: минус 12–15 градусов. Днем во вторник ожидается около минус девяти, в среду — около минус семи градусов. Однако уже днем в четверг, 25 декабря, потеплеет до одного-шести градусов ниже ноля, а к пятнице температура поднимется до 0 градусов.

Что касается атмосферного давления, то после сегодняшних 744 миллиметров ртутного столба завтра оно подскочит до 758 миллиметров. А в пятницу давление рухнет до 737 миллиметров ртутного столба. Такие колебания в совокупности со скачками температур крайне неблагоприятны для метеочувствительных людей.