Лукашенко хотел сделать это незаметно, но не получилось: вот что попало на камеры

В Санкт-Петербурге второй день проходит саммит СНГ. Рабочее утро глав стран Содружества началось с экскурсии по Эрмитажу. Особое внимание привлек Александр Лукашенко.

Белорусский лидер оказался под прицелом камер СМИ во время весьма интимного процесса - он причесывал усы. Причем, как обратили внимание интернет-пользователи, он старался сделать это незаметно, достав крошечную расческу из внутреннего кармана пиджака, но у него не получилось.

Кстати, Александр Лукашенко всегда тщательно следил за своей внешностью. Так, еще в 2019 году журналисты обращали внимание на то, как он "освежил" усы и брови во время саммита Евразийского союза в Казахстане, передает "МК".

Ранее в рамках саммита Владимир Путин назвал фактор, укрепивший технологический суверенитет Содружества независимых государств. По словам президента России, это импортозамещение, которое идет быстрыми темпами.

Российский лидер отметил, что интерес стран СНГ в углублении практической кооперации растет. Это касается не только промышленности, но и науки, в технологий, цифровизации и инноваций.