Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении контактов с Россией относится к двусторонним контактам между отдельными государствами. Комментарий такого рода дал в понедельник, 22 декабря, официальный представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни.

Как отметил чиновник, "мы продолжаем координироваться с государствами-членами в контексте их двусторонних контактов, направленных на достижение устойчивого мира в Украине".

Еще один представитель Еврокомиссии Олоф Жилл отметил, что вероятность налаживания диалога между Евросоюзом и Россией пока остается гипотетической. В связи с этим он отказался "спекулировать о том, кто может представлять ЕС на возможных будущих мирных переговорах", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности Владимира Путина к переговорам с президентом Франции, однако диалог должен проходить без чтения нотаций и с соблюдением элементарных навыков приличия.

До того российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил о резких высказываниях французского лидера, который позволял себе называть Россию и лично Владимира Путина "единственным злодеем". Дипломат подчеркнул, что Москва откликнется на попытки Парижа восстановить диалог, если это будут "вежливые люди", соблюдающие элементарные приличия.