Цены на ряд продуктов в России перед Новым годом снизились

В российских магазинах отмечается снижение цен на ряд популярных продуктов. Накануне новогодних праздников подешевели мандарины, сливочное масло, яйца и картофель. Об этом в понедельник, 22 декабря, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

В частности, сливочное масло к середине декабря подешевело на 24%, до 748 рублей за 1 килограмм. Яйца стали дешевле почти на четверть, картофель — более чем на 25%. Мандарины подешевели на 15–25%.

Специалисты объясняют снижение цен на продукты, несмотря на предновогодние активные закупки россиянами продуктов к праздничному столу, сезонными факторами и наращиванием производства, пишут "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что государство не должно регулировать цены на продукты в рыночной экономике — это чревато опасными последствиями. Как пояснил глава государства во время прямого телеэфира передачи "Итоги года", "как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку — сразу пропадает товар".

Между тем антимонопольщики предупредили, что повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) не дает торговым сетям основания увеличить цены на социально значимые продукты. ФАС пообещала предпринять необходимые меры реагирования в случае выявления нарушений.