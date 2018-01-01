Гарри ответил на обвинения в "краже" титула принца Уильяма: бросил всего два слова

Принц Гарри на прошлой неделе оставил Меган Маркл и детей в Монтесито и отправился на каникулы в Аспен. Герцог Сассекский развлекся в компании известного игрока в поло Начо Фигераса.

Гарри принял участие в турнире Regis World Championship Snow Polo, он играл за команду "Аспен-Вэлли". Особенностью этого поединка является наличие снега на игровом поле. Обычно в поло играют на газоне, но турнир в Колорадо всегда проходит на заснеженной площадке.

Интересно, что на турнире мужа Меган Маркл представили как Гарри Уэльского. Так принц иногда просил его называть, когда жил в Британии, а его отец был принцем Уэльским. Но после женитьбы в 2018 году Гарри получил собственный титул — он стал герцогом Сассекским. Принцем Уэльским после восшествия Карла III на престол стал старший брат Гарри Уильям.

Но когда герцога наделили в Аспене чужим титулом, он и не подумал исправить ошибку. Комментатор несколько раз за матч назвал Гарри Уэльским. Это вызвало негативную реакцию со стороны королевских поклонников, которые начали обвинять герцога в том, что он намеренно взял титул брата.

Волна негатива поднялась настолько высоко, что пришлось младшему сыну Карла III сделать официальное объявление. Но Гарри ограничился лишь двумя словами. "Это ошибка", — сообщил он.

Отметим, что в начале декабря ходили слухи, что принц отправится на Рождество в Лондон к отцу, но Гарри отказался от этих планов. Он проведет праздник в своем особняке в Монтесито с женой Меган Маркл и двумя детьми, принцем Арчи, шести лет, и принцессой Лилибет, которой уже четыре года.