Орбан отказался оплачивать золотые унитазы украинских олигархов

Деньги венгерских налогоплательщиков должны идти на развитие Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан отказался направлять финансы украинским олигархам.

Как сказал Орбан на открытии участка трассы М4, место денег венгров - на территории венгерской равнины, на четырехполосной трассе. А вовсе не в позолоченной ванной комнате украинских олигархов.

Коррупционные скандалы разразились в Киеве и Брюсселе после начала расследования НАБУ на Украине. После этого на улицах Венгрии появились плакаты с изображением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского, которые сливают деньги в золотой унитаз, передает РИА Новости.

Эти изображения были вдохновлены изображениями, полученными СМИ в результате обысков НАБУ у экс-министра энергетики Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть Украину. Санузлы в домах некоторых украинских чиновников были украшены золотом.