Конкурс "Самый сильный житель района" проходит на 27 городских площадках

Москва выбирает самых сильных жителей районов на площадках "Московских сезонов", сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В самом разгаре захватывающие состязания конкурса "Самый сильный житель района", которые проходят на 27 окружных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в рамках "Зимы в Москве". Ежедневно сотни москвичей проверяют свою силу и ловкость, борясь за звание лучших в своих категориях. На локациях "Московских сезонов" кипит спортивная жизнь – участники демонстрируют впечатляющие результаты в различных дисциплинах, а жюри фиксирует новые рекорды каждый день", – сказано в сообщении.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продолжает радовать москвичей не только праздничной атмосферой, но и возможностью проявить свои спортивные таланты. Каждый день приносит новые рекорды и открывает новые имена среди самых сильных жителей столицы. Организаторы отмечают высокий интерес участников к соревнованиям и их активное вовлечение в спортивный процесс. В программе – разнообразные испытания с гирей (жим, махи, приседания, удержание, рывок), а также классические упражнения: отжимания, приседания и динамичный "Прыгающий Джек".

Помимо индивидуальных соревнований, всех желающих приглашают принять участие в веселых командных заданиях. Специально подготовлены три эстафеты: детская – с адаптированными заданиями для юных спортсменов, семейная – для совместного участия родителей и детей, а также взрослая – насыщенный комплекс упражнений для опытных атлетов.

Каждый день фиксируются новые рекорды на всех окружных площадках "Московских сезонов", а также будет выявлен обладатель лучшего результата в рамках фестиваля. Всевозрастное участие – одна из главных особенностей спортивных состязаний "Самый сильный житель района". В соревнованиях принимают участие москвичи четырех возрастных категорий: дети 8-12 лет, подростки 13-17 лет, взрослые 18-35 лет и мастера от 36 лет и старше. Каждая возрастная группа включает как мужские, так и женские соревнования, что делает состязания по-настоящему всеобщими.

Время проведения мероприятий: в будние дни с 15:00 до 21:00, в выходные – с 12:00 до 21:00. Для тех, кто предпочитает менее активные занятия, организованы спортивные разминки.

Проект "Самый сильный житель района" на площадках "Московских сезонов" продолжает быть неотъемлемой частью фестиваля "Путешествие в Рождество", входящего в проект "Зима в Москве". Помимо спортивных мероприятий, гостей ждут творческие, научные и кулинарные мастер-классы, знакомство с блюдами регионов России и мира, детские спектакли, ледовые шоу. На площадках также работают ледовые катки, а на ул. Школьная улице можно освоить игру в керлинг.